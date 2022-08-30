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صحيفة: جزر سليمان تحظر دخول السفن العسكرية الأمريكية إلى موانئها

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صحيفة: جزر سليمان تحظر دخول السفن العسكرية الأمريكية إلى موانئها
Gettyimages.ru
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كتبت صحيفة "Financial Times" أن جزر سليمان تحظر دخول سفن البحرية الأمريكية إلى موانئها.

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ونقلت الصحيفة عن بيان للسفارة الأمريكية في كانبيرا (أستراليا) أكدت فيه تلقيها إبلاغا رسميا من حكومة جزر سليمان بـ "فرض حظر على كل الزيارات البحرية العسكرية في انتظار تحديثات البروتوكول".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإبلاغ أصبح إشارة أخرى للتوتر الموجود في منطقة المحيط الهادئ.

وأفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن بيان صادر من حرس الحدود الأمريكي، في الأسبوع الماضي، بأن سلطات جزر سليمان لم تسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بدخول أحد الموانئ هناك.

المصدر: نوفوستي

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