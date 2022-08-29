الكرملين يعلق على تصريح الأمين العام لحلف الناتو حول القطب الشمالي

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن روسيا تنظر سلبيا إلى تصريحات لأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن ضرورة زيادة وجود الحلف بالقطب الشمالي.

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وصرح بيسكوف بأن روسيا تنظر بشكل سلبي إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن الحاجة إلى زيادة وجود الحلف في منطقة القطب الشمالي، لأن القطب الشمالي منطقة للنشاطات الاقتصادية الروسية المختلفة.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "ننظر إلى (تصريحات الأمين العام لحلف الناتو) بشكل سلبي. القطب الشمالي هو منطقة نشاطنا الاقتصادي والإنتاجي، وأنشطتنا لضمان أمن روسيا. وكذلك مجال مصالحنا الحيوية. التعاون مع الدول الأخرى ولا سيما مع جمهورية الصين الشعبية، يهدف حصريا إلى زيادة تطوير هذه المنطقة القطبية الشمالية ولا يشكل ولا يمكن أن يشكل تهديدا لأية دولة أخرى أو تجمع".

وأشار إلى أن الكرملين ينظر إلى مثل هذه التصريحات على أنها تعبير عن نية مواجهة المصالح الروسية في القطب الشمالي، وستضمن روسيا مصالحها في المستوى الضروري والموثوق.

المصدر: نوفوستي