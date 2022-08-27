الدفاع الروسية: عدد زوار الألعاب العسكرية الدولية 2022 بلغ مليوني شخص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي مليوني شخص زاروا دورة الألعاب العسكرية الدولية الثامنة 2022، التي اختتمت اليوم السبت في مجمع "باتريوت" بضواحي موسكو.

وقالت الوزارة في بيانها: "وصل عدد ضيوف دورة الألعاب العسكرية الثامنة الدولية إلى مليوني شخص، وأقيم الحفل الختامي لها اليوم في مجمع "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في ضواحي موسكو".

وأضافت وزارة الدفاع أنه في اليوم الأخير من الألعاب، كان الاختبار الأخير للمشاركين السباق النهائي لـ"بياتلون الدبابات"، حيث حقق الفريق الروسي فوزا ساحقا على الفرق المشاركة.

المصدر: نوفوستي