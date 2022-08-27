بوريل: حصلنا على ضمانات من كوسوفو لعبور الصرب الحدود ببطاقة الهوية

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أن بروكسل تلقت ضمانات من رئيس وزراء إقليم كوسوفو الانفصالي ألبين كورتي، تكفل عبور الصرب الحدود ببطاقات الهوية.

وقال بوريل عبر "تويتر": "سيتمكن صرب كوسوفو، وكذلك جميع المواطنين الصرب الآخرين، من التنقل بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي تلقى للتو ضمانات في هذا الصدد من رئيس الوزراء كورتي".

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ولفت إلى أن "صربيا وافقت أيضا على تقديم تنازلات حول مسألة عبور الحدود على أساس الوثائق الصادرة عن بريشتينا".

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022

المصدر: RT