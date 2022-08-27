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بوريل: حصلنا على ضمانات من كوسوفو لعبور الصرب الحدود ببطاقة الهوية

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بوريل: حصلنا على ضمانات من كوسوفو لعبور الصرب الحدود ببطاقة الهوية
Gettyimages.ru
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل
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أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أن بروكسل تلقت ضمانات من رئيس وزراء إقليم كوسوفو الانفصالي ألبين كورتي، تكفل عبور الصرب الحدود ببطاقات الهوية.

وقال بوريل عبر "تويتر": "سيتمكن صرب كوسوفو، وكذلك جميع المواطنين الصرب الآخرين، من التنقل بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي تلقى للتو ضمانات في هذا الصدد من رئيس الوزراء كورتي".

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ولفت إلى أن "صربيا وافقت أيضا على تقديم تنازلات حول مسألة عبور الحدود على أساس الوثائق الصادرة عن بريشتينا".

المصدر: RT

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