12 قتيلا و87 جريحا جراء الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة سقوط 12 قتيلا نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته مساء اليوم السبت أن هناك 87 جريحا، مشيرة إلى خروج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.

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ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع "اللواء 777 قتال" بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وذكرت بوابة الوسط في وقت سابق أن "قوة حماية الدستور"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أغلقت الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس ومصراتة، وبالتحديد عند بوابة وادي كعام.

المصدر: بوابة الوسط