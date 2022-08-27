كوشنر يكشف تفاصيل لقائه مع وفد سعودي برئاسة فهد بن عبد الله تونسي

كشف جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تفاصيل لقائه بوفد سعودي يترأسه فهد بن عبد الله تونسي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

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وفي مذكراته التي نشرها مؤخرا، بعنوان "breaking History"، تحدث كوشنر عن لقاء في نيويورك، جمعه بوفد سعودي ترأسه فهد بن عبد الله تونسي الذي عين سابقا كمستشار بالديوان الملكي السعودي، قائلا: "عندما التقيت أنا وفلين وبانون في نيويورك بوفد سعودي صغير بقيادة الدكتور فهد بن عبد الله تونسي، أوضحوا أن لديهم ديناميكية مشحونة مع الرئيس الأسبق، باراك أوباما، بشأن مواقفه بشأن عدد من التحديات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وداعش وإيران واليمن".

وأضاق كوشنر: "كانوا (السعوديون) متحمسين لبدء علاقة جديدة ونأمل أن تكون أكثر إنتاجية مع إدارتنا..كنت أنا وبانون قاسيين".

وأضاف: "أخبرنا السعوديين أنهم بحاجة إلى وقف تمويل الإرهاب، وتحسين سجلهم في حقوق المرأة، ودفع تكاليف جيشهم، والبدء في اتخاذ خطوات تجاه العمل مع إسرائيل، لم نكن مهتمين ببناء العلاقة إذا لم يكونوا ملتزمين بإحراز تقدم حقيقي في هذه الأهداف"، متابعا: "أكد لنا فهد أن التغيير جار وأننا سنفاجأ بالإصلاحات التي خططوا للقيام بها..كان للمملكة زعيم شاب جديد، محمد بن سلمان، المعروف باسم MBS، الذي أراد تغيير المملكة العربية السعودية.؟سيعودون بخطة لإظهار كيف يمكننا إحراز تقدم معا".

المصدر: "سي إن إن"