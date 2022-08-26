إيران.. بدء تشييد وحدة تحلية المياه في محطة بوشهر الكهرذرية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بدء إنشاء وحدة تحلية مياه البحر في محطة بوشهر الكهرذرية، بطاقة 70 ألف متر مكعب.

وقال اسلامي في كلمة ألقاها في مراسم صلاة الجمعة في بوشهر إن الوحدة الأولى من هذا المفاعل أنتجت حتى الآن 52 مليار كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية وزودت بها شبكة الكهرباء الوطنية، ما يعادل 85 مليون برميل من النفط.

وأضاف أن مشروع إنشاء هذه الوحدة لتحلية مياه البحر يعتبر الأضخم على مستوى البلاد وسيتم البدء في عمليات الإنشاء فور انتهاء الدراسات ووضع الخرائط.

واعتبر أن إنتاج هذه الكمية من الكهرباء والطاقة النظيفة رقما قياسيا وإنجازا هاما في هذا المجال لمنع الغازات الدفيئة وامتيازا هاما يضاف إلى قوة البلاد وإمكانية انتاج الطاقة الكهربائية دون انقطاع.

وفي ما يتعلق بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمفاعل بوشهر النووي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن هذا المشروع شهد ركودا في السابق لكنه عاد مجددا إلى الواجهة وسيعود بالمزيد من التطور على البلاد.

المصدر: وكالة "إرنا"