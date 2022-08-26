البنتاغون يبحث تأثير أسلحة روسيا والصين الفضائية على الأمن الأمريكي

أفاد موقع Inside Defense الإعلامي الأمريكي بأن مجلس السياسات الدفاعية للبنتاغون، سيعقد يومي 6 و7 سبتمبر سلسلة من المؤتمرات لبحث المخاطر التي قد تمثلها أسلحة روسيا والصين الفضائية.

وأشار الموقع إلى أن المؤتمرات ستعقد وراء الأبواب المغلقة، وستكون مهمتها الرئيسية أن تحدد "كيف يمكن أن يؤثر تطوير الصين وروسيا للأسلحة الفضائية على قدرات الولايات المتحدة لردع خصومها والأمن الاستراتيجي".

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وأضاف تقرير للموقع أن "المشاركين يعتزمون كذلك دراسة إمكانية إجراء تدريبات سرية لمراكز القيادة في منطقة المحيط الهادئ".

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماعات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، واثنان من نوابه، كاثلين هيكس وكولين كال. وسيرفع مسؤولون في الاستخبارات ومختلف الأجهزة والهيئات الدفاعية والفضائية الأمريكية تقاريرهم أثناء الاجتماعات.

المصدر: نوفوستي