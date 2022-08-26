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أربع سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

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أربع سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أربع سفن محملة بالحبوب، غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الجمعة في إطار "صفقة المواد الغذائية".

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وعلى حسابها في موقع "تويتر" قالت وزارة الدفاع التركية: "يستمر العمل في شحن الحبوب في الموانئ الأوكرانية. وحتى صباح اليوم، غادرت الموانئ الأوكرانية أربع سفن أخرى محملة بالحبوب. وتوجهت خمس سفن خضعت للتفتيش أيضا إلى أوكرانيا".

وكان جرى التوقيع في 22 اتفاقيات متعددة الأطراف في إسطنبول، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل هذا الاتفاق الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: نوفوستي

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