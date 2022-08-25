قال الصحفي ماركو بوليتي، العامل في صحيفة IL Fatto Quotidiano، إن ضغط رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البابا فرنسيس في موضوع دعم كييف يثير استياء الحبر الأعظم.

وتذكر الصحفي، كيف كتب رئيس أوكرانيا على تويتر، بعد اتصاله الهاتفي الأخير مع البابا، أن سلطات كييف بحاجة إلى مساعدة الزعماء الدينيين لنشر معلومات سلبية عن روسيا.

وأضاف الصحفي الإيطالي: " تظهر هذه التغريدة بشكل جيد لا لبس فيه، أن سياسة البابا فرنسيس وسياسة سلطات كييف، على جانبين متعارضين. لا يحب الفاتيكان ذلك عندما يتم إبلاغ البابا بما يجب فعله، وكذلك قيام السلطات الأوكرانية بفرض رقابة على البث التلفزيوني لموكب الصليب البابوي، لأنه عبر فيه عن فكرة السلام بين الأوكرانيين والروس".

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وأشار الصحفي إلى أن زيلينسكي يواصل الضغط على البابا فرنسيس، محاولا حمله على زيارة كييف، لكن البابا لا يريد زيارة العاصمة الأوكرانية دون زيارة موسكو. وأكد بوليتي في الوقت نفسه أن هذا النزاع من وراء الكواليس مستمر منذ عدة أشهر.

ووفقا للصحفي، لا يشارك البابا، الخط السياسي لرئيس أوكرانيا وهو ليس مستعدا ليكون "خادما للغرب" ، ويدعم تماما الموقف الأوروبي الأطلسي بشأن الوضع في أوكرانيا.

ويؤكد ماركو بوليتي، على أنه يوجد رأي في الفاتيكان يفيد بأن "زيلينسكي يريد جر البابا إلى دعم رواية"، يتم بموجبها تقديم أوكرانيا كضحية بريئة، مع إضفاء الطابع الشيطاني على صورة روسيا. ولكن البابا، حسب رأي الصحفي، لا يشاطر هذا الموقف الذي يتجاهل الأحداث السابقة التي أدت إلى الوضع الحالي على أراضي أوكرانيا. وأشار الخبير، إلى أن الناتو والاتحاد الأوروبي، لا يرغبان في تحليل عواقب توسع الناتو في الشرق وتقييم مخاطر الحرب النووية المحتملة بشكل معقول.

المصدر: نوفوستي