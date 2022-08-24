الدفاع التركية: سفينتا حبوب غادرتا ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سفينتين محملتين بالحبوب غادرتا ميناء أوديسا الأوكراني صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفينتين غادرتا ضمن إطار اتفاقية تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية للعالم.

وأضافت أن "عملية خروج شحنات الحبوب الأوكرانية مستمرة كما هو مخطط لها".

وكانت كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 يوليو الماضي "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

المصدر: وكالة "الأناضول"