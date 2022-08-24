ضجة كبيرة في مواقع التواصل حول مذكرات كوشنر وما قاله عن السعودية

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كتاب مذكرات جاريد كوشنر "Breaking History"، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، حول السعودية وزيارة ترامب آنذاك للمملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه جاريد كوشنر عن زيارة ترامب للسعودية، وتوسطه في هذه الزيارة.

يشير جاريد كوشنر في مذكراته Breaking History: A White House Memoir:

"قبل زيارة ترامب إلى المملكة، أنجزت الحكومة #السعوديّة مؤسسة تسمى -اعتدال-، ووظفت ما يزيد على 200 محلل بيانات لمكافحة التطرف، وهذا العمل التاريخي يزيد من حماية وأمن المواطن الأمريكي وغيره". — مفتاح (@keymiftah79) August 23, 2022

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال جاريد كوشنر عن الزيارة: "كانت في ذلك الوقت فكرة جديدة ومثيرة للجدل أن تكون رحلة الرئيس الأولى إلى المملكة العربية السعودية.. كتبت في الكتاب عن الحجج التي كانت لدينا مع ريكس تيلرسون، الذي كان وزيرًا للخارجية، وماتيس (وزير الدفاع الأمريكي من يناير 2017 إلى يناير 2019)، الذي كان يقول بشكل أساسي أنه يجب علينا الذهاب إلى كندا ونقطع الشريط..لكن ترامب قال: أريد أن أذهب إلى العمل".

وأضاف كوشنر: "كانت المشكلة الأكبر في ذلك الوقت هي أن داعش كان لديه خلافة بحجم ولاية أوهايو في الشرق الأوسط، وكانت إيران مليئة بالمال، وكان لديك كل المتطرفين الذين يقومون بتطرف الناس في أمريكا، وذهب ترامب إلى المملكة العربية السعودية في الرحلة وقال بشكل أساسي: "كما تعلم، يا جاريد، أولاً وقبل كل شيء، إذا فشل هذا، فلن يكون هذا جيدًا بالنسبة لك"، لكن السعوديين قاموا بعمل رائع في جمع القادة معا، وتمكنا حقا من محاربة التطرف، وأدى ذلك إلى الكثير من النجاح الكبير في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقيات إبراهام واتفاقات السلام هناك".

جاريد كوشنر: ابلغت محمد بن عبد الرحمن بضرورة مجيء الامير تميم لقمة العلا ووعدته بتسوية كل شيء هناك وانه سيعامل باعلى درجات الاحترام، رغم انهيار الاتفاق، وابلغته ان MBS وافق على فتح الاجواء وبعد ٣ ساعات اتصل امير قطر بـ MBS وشكره على "المرونة" السعودية وابلغه بمشاركته في العلا. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

جاريد كوشنر في كتابه الجديد: بعد المكالمة مع ولي العهد السعودي قال امير قطر انها كانت مكالمة عظيمة وانه منفتح على استئناف المحادثات بين البلدين واعرب عن حزنه للخلاف الذي ادى الى الكثير من المرارة بين الشعبين القطري والسعودي. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

كوشنر في مذكراته:

"رفض ترامب الذهاب للسعودية، ولكنني أقنعه بعدة عروض:

- تقديم السعودية 300 مليار دولار (استثمارات)

- فتح مركز لمكافحة "التطرف"

- إدانات وإجراءات غير مسبوقة من الملك وابن سلمان لمحاربة "الإرهاب" — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 23, 2022

المصدر: "فوكس نيوز" + RT