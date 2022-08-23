شولتس: كندا وألمانيا اتفقتا على حزمة من "المساعدات العسكرية" لأوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن كندا وألمانيا اتفقتا على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وقاذفات القنابل اليدوية.

وأضاف شولتس في ما يسمى "منصة القرم" التي ينظمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "سنواصل توريد الأسلحة. سنمد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي حديثة أخرى، وقاذفات قنابل يدوية، وأطنان من الذخيرة، وأجهزة مضادة للطائرات بدون طيار، ومركبات إنقاذ مصفحة".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا أكدت فيها أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي ويؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي