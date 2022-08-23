مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الروسي والسوري في موسكو

لافروف: نظام كييف لا يمثل مصالح سكان دونباس وحقوقهم ولسنا في حاجة لتقديم أدلة على ذلك

المقداد: علاقاتنا بموسكو استراتيجية وثابتة وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

المقداد: واشنطن تدعم الإرهاب في سوريا وهذا ما دمر البنى التحتية والاقتصاد السوري

المقداد: الغرب لا يتهم بحرية وحياة والإنسان وتهمه فقط مصالحه حتى على حساب الشعوب الأخرى

المقداد: الولايات المتحدة تحتل الشمال الشرقي لسوريا وتنهب ثرواتنا

المقداد: لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بدون انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية

المقداد: يجب أن ينتهي الاحتلال التركي لأراضي سوريا ووقف دعمها التنظيمات الإرهابية