مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الروسي والسوري في موسكو
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لافروف: نظام كييف لا يمثل مصالح سكان دونباس وحقوقهم ولسنا في حاجة لتقديم أدلة على ذلك
المقداد: علاقاتنا بموسكو استراتيجية وثابتة وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
المقداد: واشنطن تدعم الإرهاب في سوريا وهذا ما دمر البنى التحتية والاقتصاد السوري
المقداد: الغرب لا يتهم بحرية وحياة والإنسان وتهمه فقط مصالحه حتى على حساب الشعوب الأخرى
المقداد: الولايات المتحدة تحتل الشمال الشرقي لسوريا وتنهب ثرواتنا
المقداد: لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بدون انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية
المقداد: يجب أن ينتهي الاحتلال التركي لأراضي سوريا ووقف دعمها التنظيمات الإرهابية