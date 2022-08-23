ماليزيا.. السجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية حكم السجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

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وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات اليوم الثلاثاء: "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان".

ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق متهم مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وبعد محاكمة مطولة، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.

وحكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاما.

المصدر: أ ف ب