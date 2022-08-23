واشنطن: لا تزال هناك قضايا عالقة يجب حلها للاتفاق مع إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية أن هناك قضايا لا تزال عالقة، يجب حلها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الصفقة النووية مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، يوم الاثنين، إن "فكرة أننا أخرنا هذه المفاوضات بأي شكل من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة".

وأوضح أنه بعد أن أرسل الاتحاد الأوروبي في أواخر يوليو إلى كل من طهران وواشنطن النص "النهائي" للاتفاق المقترح، ردت إيران "بعدد من التعليقات"، من دون أن يحدد ماهيتها.

وأضاف: "هذا هو السبب في أننا استغرقنا بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعليقات وتحديد ردنا. نحن نراجع هذه التعليقات بجدية".

وقال برايس إن الرد الإيراني كان مشجعا لجهة أن طهران "تخلت على ما يبدو عن بعض مطالبها غير المقبولة، مثل رفع اسم الحرس الثوري الإيراني" عن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وتابع: "لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها، وبعض الثغرات التي يجب سدها" للتوصل إلى اتفاق، مضيفا: "نحن نعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على الورقة الإيرانية".

ولفت برايس إلى أنه "لو كان هناك رد واضح من إيران، فما كنا، على ما أعتقد، سنشهد كل هذا الأخذ والرد"، لكنه أكد مع ذلك "أننا اليوم أقرب إلى اتفاق مما كنا عليه قبل أسبوعين".

المصدر: فرانس برس