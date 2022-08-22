الحكومة البولندية تكشف عن مقدار قيمة مساعدات بلادها لأوكرانيا

قال رئيس مكتب رئاسة الحكومة البولندية، ميشال دفورتشيك، إن السلطات والمجتمع البولندي قدموا مساعدات لأوكرانيا بلغ مجموعها أكثر من 17 مليار زلوتي (3.7 مليار دولار).

ووفقا لدفورتشيك، فإن المجتمع البولندي قد قدم مساهمة كبيرة في دعم أوكرانيا. قائلا: "بحسب المصادر فإن المبلغ المقدم من المجتمع البولندي وحده يتجاوز 10 مليارات زلوتي (2.2 مليار دولار)".

وفيما يتعلق بالمساعدة من الدولة البولندية قال دفورتشيك إن"معظم هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى أوكرانيا هو دعم عسكري. كانت هناك مبالغ تزيد عن 7 مليارات زلوتي (1.5 مليار دولار). هذه هي تكلفة المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي