هل الملف النووي على طاولة المفاوضات بين السعودية وإيران؟

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن حوارها مع المملكة العربية السعودية يعتمد على الملفات الثنائية، ولا علاقة له بالمفاوضات النووية بفيينا.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "حوارنا مع السعودية يعتمد على الملفات الثنائية، ولا علاقة له بالمفاوضات النووية، ولدينا حوار مع الرياض حول الملفات الإقليمية أيضا".

وأضاف: "هذا الحوار سوف يضمن مصالح الشعبين، ومسار التفاوض إيجابي حتى الآن، لكن استئناف العلاقات لن يحدث بين ليلة وضحاها".

وأردف كنعاني: "المهم أن هناك إرادة سياسية وخطوات إلى الأمام من الجانبين..نأمل أن نحقق مزيدا من التقدم، وظروف المنطقة تبعث عن الأمل بأن علاقاتنا مع دول الجوار أصبحت تتحسن".

وأردف: "لدينا ملفات مهمة للتعاون والحوار والتوصل إلى نقاط اشتراك مع السعودية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "علاقاتنا مع دول المنطقة لا ربط لها بالاتفاق النووي..شهدنا تطور العلاقات مع الكويت والإمارات، حيث أوفدت الكويت سفيرها، وتنوي الإمارات ذلك قريبا"، مضيفا: "يجب أن تقوم الدول بخطوات إيجابية في هذا الإطار".

المصدر: RT