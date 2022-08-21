ضبط 3.2 أطنان من الكوكايين في الإكوادور أكثر من نصفها متجه إلى أوروبا

أعلنت الشرطة الإكوادورية عن ضبط السلطات 3.2 أطنان من الكوكايين على الأقل، كان طنان منها مخبآن في حاوية محملة بالموز متجهة إلى أوروبا.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" إن "التحقيقات أتاحت ضبط أكثر من طنين من الكوكايين بداخل حاوية في غواياكيل (في غرب البلاد) كانت متجهة إلى أوروبا".

وتابعت أن "تفتيش حاوية للموز معدة للتصدير أتاح من جهة أخرى العثور على 87 علبة (بمجموع) طن و213 كيلوغراما من الكوكايين" في ميناء آخر في مقاطعة غواياس الساحلية في غرب البلاد.

وللإكوادور حدود مشتركة مع كولومبيا والبيرو اللتين تعدّان أكبر بلدين منتجين للكوكايين.

وفي العام 2021 ضبطت البلاد 210 أطنان من المخدرات، وهي كمية قياسية من المضبوطات السنوية في البلاد، غالبيتها من البودرة البيضاء.

ومنذ مطلع العام ضبطت البلاد أكثر من مئة طن من المخدرات.

المصدر: "أ ف ب"