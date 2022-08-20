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الخارجية الإيرانية: المقاومة هي الطريق الوحيد لإنقاذ فلسطين

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الخارجية الإيرانية: المقاومة هي الطريق الوحيد لإنقاذ فلسطين
AP
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في الذكرى السنوية لقيام إسرائيل بحرق المسجد الاقصى، أن المقاومة هي الطريق الوحيد لإنقاذ فلسطين.

وقال كنعاني على "تويتر": "قبل 53 عاما وفي مثل هذا اليوم 21 أغسطس عام 1969، أضرم الصهاينة النار في المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، ولم تكن هذه هي الجريمة الأولى والأخيرة لمحتلي فلسطين". كما نقلت وكالة "ارنا".

وتابع: "المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين، وسيظل المسجد الأقصى وكل مساجد العالم مركز المقاومة ضد الصهيونية حتى التحرير الكامل لفلسطين".

المصدر: ارنا

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