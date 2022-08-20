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مشاهد عبور العشرات من السوريين الجدار الأسمنتي الفاصل بين سوريا وتركيا

أخبار العالم

مشاهد عبور العشرات من السوريين الجدار الأسمنتي الفاصل بين سوريا وتركيا
Legion-Media ZUMA Press
صورة أرشيفية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعبور العشرات من الشباب السوريين الحدود السورية التركية بعد تمكنهم من اجتياز الجدار الاسمنتي الفاصل في شمال سوريا.

وتم تداول معلومات تقول بأن الفيديو في قرية العدوانية بريف رأس العين الغربي.

وكانت رابطة "تآزر" للضحايا أكدت أن العديد من السوريين وقعوا ضحايا أخبار كاذبة حول سهولة عبور الحدود إلى تركيا من منطقة رأس العين.

وذكرت الرابطة تعرض المتسللين للاعتقال من قبل فصائل "الجيش الوطني السوري" التي تدعمها تركيا، في منطقة رأس العين وريفها، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في سجون "الجيش الوطني السوري"، كما تعرضت عائلات بعضهم للابتزاز المالي، وقد تمَّ إطلاق سراح ستة منهم، بينهم امرأة، بعد أن دفعت عائلات أربعة منهم على الأقل فدى مالية، فيما بقي مصير أربعة محتجزين مجهولاً، رغم دفع عائلة أحدهم فدية مالية للإفراج عنه، لكن دون جدوى.

تؤكد شهادات ومعلومات "تآزر" أن عناصر وقادة فصائل "الجيش الوطني السوري المعارض، هم من يديرون عمليات الإتجار بالأشخاص وتهريبهم بطريقة غير شرعية إلى تركيا، مقابل الحصول على المال، حيث وثقت الرابطة في تقرير لها، نُشر بتاريخ 7 أغسطس 2022، نشوب ما لا يقل عن تسع حالات اقتتال داخلي بين تلك الفصائل في رأس العين خلال النصف الأول من عام 2022، بسبب خلافات حول تقاسم واردات تهريب البشر إلى تركيا.

المصدر: RT+ hevdesti.org

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