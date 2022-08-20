روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السياح الذين زاروا أنطاليا هذا العام

أفادت وكالة الأناضول بأن أكثر من 8 ملايين سائح زاروا منطقة أنطاليا التركية ابتداء من يناير حتى منتصف أغسطس الجاري، وأن روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السياح في هذه المنطقة.

وكتبت الوكالة: "زار 8 ملايين و15366 سائحا أجنبيا أنطاليا، وهي العاصمة السياحية لتركيا، منذ 1 يناير الماضي حتى 17 أغسطس الجاري. ومع نمو التدفق السياحي بدأت هذه المنطقة السياحية في تركيا في العودة إلى مؤشرات ما قبل الجائحة (جائحة فيروس كورونا). وفي العام الماضي استقبلت أنطاليا بشكل عام نحو 9 ملايين سائح".

وأضافت أن ألمانيا أصبحت رائدة في قائمة التدفق السياحي إلى أنطاليا خلال الأشهر الماضية. ووصل إلى أنطاليا من ألمانيا مليون و364 ألف سائح، وهذا أكثر بمقدار 250% من مؤشرات الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابعت: "تحتل روسيا التي كانت تتصدر هذه القائمة في السنوات الماضية، المرتبة الثانية فيها في العام الجاري. فبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا أنطاليا في العام الجاري مليون و276 ألف شخص، وهو أكثر بمقدار 13% مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتليها بريطانيا (617440 سائحا)، وبولندا (392135 سائحا)، وهولندا (236115 سائحا)".

المصدر: نوفوستي