وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية، إن القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية.

قال شويغو إن سلطات كييف أعلنت نفسها وريثا للقوميين الأوكرانيين الدمويين، مشيرا إلى أن البرلمان الأوكراني أعلن أن اعضاء التنظيمات الأوكرانية التي كانت تدعم وتساند النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، "مقاتلين من أجل الاستقلال الوطني".

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن الولايات المتحدة ومنذ سنة 1991 تسعى إلى إنشاء جبهة ضد روسيا من خلال أوكرانيا.

وأوضح شويغو أن أغلب سكان أوكرانيا لم يقبلوا سياسة سلطات كييف لإعادة تأهيل النازية، "بمن فيهم سكان دونباس، الذين لم ينساقوا وراء الطموحات النازية للنظام الحاكم، ما أدى إلى قيام هذا النظام بشن عملية عقابية قاسية ضدهم".

وتعليقا على مسألة منع المواطنين الروس من دخول دول الاتحاد الأوروبي، قال شويغو إن مثل هذه الخطوة بمثابة تجسيد للسياسة النازية.

المصدر: وكالات