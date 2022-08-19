فايتشال تايمز: الاقتصاد الروسي صامد بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون

كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الاقتصاد الروسي، على الرغم من العقوبات، صامد بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي الروسي لفرض ضوابط على رأس المال ورفع أسعار الفائدة قد أدت إلى استقرار الروبل.

وأكدت أن زيادة مبيعات النفط إلى الصين والهند وتركيا "ساعدت في مواجهة تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي".

وزعمت الصحيفة أنه في المستقبل، يمكن أن يكون "التأثير الأكبر" على روسيا هو فقدان التقنيات والمكونات الغربية التي لا يمكن لبكين أو دول أخرى "استبدالها بالكامل".

المصدر: نوفوستي