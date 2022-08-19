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مركز المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" يحضرون لاستفزازات في سوريا لاتهام موسكو ودمشق

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مركز المصالحة الروسي: إرهابيو
Globallookpress Anas Alkharboutli
منظمة "الخوذ البيضاء"
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أعلن مركز المصالحة الروسي أن الإرهابيين بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيضاء" يحضرون لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسية والقوات السورية بشن هجمات عشوائية على المدن

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف: "خطط عناصر جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء"، لتصوير مشاهد تمثيلية من أجل اتهام القوات الجوية الروسي والقوات الحكومية السورية بشن ضربات عشوائية على البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية في مدينتي أريحا وجسر الشغور بمحافظة إدلب".

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ودعا قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير على طريق التسوية السلمية للصراع.

وكانت موسكو اتهمت "الخوذ البيضاء" مرارا بالوقوف وراء استخدام المواد السامة في مناطق مختلفة من سوريا، لاتهام دمشق باستخدامها.

المصدر: نوفوستي

 

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