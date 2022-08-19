على خلفية ظهورها وهي تلهو في حفل راقص.. رئيسة وزراء فنلندا تجري فحص للمخدرات

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها اجرت فحصا لاثبات خلوها من المخدرات ستُعرف نتائجه بعد أسبوع، وذلك بعد اتهامات لها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.

وأدلت رئيسة الحكومة الفنلندية في بيان في مؤتمر صحفي عقد خصيصا على خلفية فضيحة تتعلق بمقاطع فيديو مسربة لحفلات خاصة بمشاركتها وهي تلهو ويحيط بها أشخاص يُزعم أنهم تعاطوا المخدرات.

ودافعت مارين عن نفسها بالقول "في الأيام الأخيرة، كانت هناك اتهامات خطيرة للغاية بأنني تعاطيت مخدرات. أجد هذه الاتهامات ثقيلة جدا.

وتابعت موضحة موقفها "من أجل الدفاع عن نفسي على الرغم من أنني أعتبر طلب الخضوع لاختبار الخلو من المخدرات غير مبرر، ومن أجل إبعاد الشكوك، لقد اجريت الاختبار اليوم"، بحسب ما نقلته قناة يل التلفزيونية عن مارين.

وأكدت مارين أن نتائج الفحص ستظهر بعد أسبوع وسيتم الكشف عنها مباشرة لوسائل الإعلام.

وزادت بالقول "أنها لم تتعاطى المخدرات في حياتها مطلقا، حتى عندما كانت في عمر المراهقة".

المصدر: RG