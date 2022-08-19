موسكو: واشنطن تواصل التزام الصمت بشأن استفزازات قوات كييف في محطة زابوروجيه النووية

أكدت البعثة الروسية الدائمة في مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة تواصل الصمت حيال الاستفزازات التي ترتكبها قوات كييف في محطة زابوروجيه النووية.

وقالت البعثة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "تواصل الولايات المتحدة التزام الصمت بشأن البيانات الموضوعية حول القصف والوضع في محطة الطاقة النووية، مشجعين بذلك نظام كييف على الإفلات من العقاب والمساهم في وقوع كارثة محتملة في أوروبا".

وأضافت البعثة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الأوكراني وأسياده الأمريكيون يحاولون التسبب في حادثة صغيرة في محطة الطاقة النووية، وبالتالي عرقلة التشغيل العادي والآمن للمحطة. وإلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

المصدر: RT