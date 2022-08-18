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الأمم المتحدة: المفاوضات لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا ما زالت بعيدة

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الأمم المتحدة: المفاوضات لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا ما زالت بعيدة
Legion-Media Alexander Sánchez
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أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المفاوضات لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا ما زالت بعيدة.

وقال حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود المبذولة لدفع قضية السلام في أوكرانيا.

وأضاف: "لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن الوقت الذي يمكننا فيه بحث الجهود من أجل وقف كامل للأعمال القتالية".

المصدر: تاس

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