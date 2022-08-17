استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون سياسة بايدن الخارجية

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 50% من الأمريكيين لا يؤيدون نهج السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتشير نتائج الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "إكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة YouGov، إلى أن 50.47% لا يؤيدون سياسات بايدن الخارجية، بمن فيهم 36.7% يعارضونه بشدة، و13.77% يعارضونه جزئيا.

وأعرب 40.23% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لنهج بايدن، بمن فيهم 15.68% الذين يؤيدونه بالكامل.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 13 و16 أغسطس، وشارك فيه 1500 أمريكيا بالغا. وتقدر نسبة الخطأ بحوالي 3%.

المصدر: نوفوستي