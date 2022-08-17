موقع "روسيا الموحدة" يتعرض لهجمات قرصنة قوية من الولايات المتحدة وكوريا وأوروبا

شن قراصنة إنترنت هجوما قويا على موقع حزب "روسيا الموحدة"، وتم تحديد مصدر الهجوم من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وأوروبا.

وأبلغت الخدمة الصحفية لـ"روسيا الموحدة" عن تكثف الهجمات على جميع أنظمة المعلومات الخاصة بالحزب والنشاط الشاذ من الخارج كل يوم.

وأوضحت: "تم شن هجوم DDoS قوي على موقع روسيا الموحدة. يتم تسجيل الهجمات المتزايدة على جميع أنظمة المعلومات الخاصة بالحزب والنشاط الشاذ من الخارج كل يوم. وفي الأيام الأخيرة.. تبذل محاولات لتعطيل تشغيل الموقع الرسمي للحزب".

وتجدر الإشارة إلى أن ذروة قوة الهجمات بلغت عشرات الغيغابت في الثانية، ويتم استخدام عشرات الآلاف من عناوين IP، سواء الروسية أو من جميع أنحاء العالم، لتنفيذها. وتشمل القائمة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ودول شرق وشمال أوروبا.

المصدر: نوفوستي