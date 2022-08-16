مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تعلن تعرضها "لهجوم سيبراني غير مسبوق"

زعمت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغوآتوم" العامة "تعرضها لهجوم سيبراني روسي غير مسبوق" على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

وكتبت المؤسسة على قناتها عبر "تليغرام": "في 16 أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية العملية الروسية ضد موقع "إينرغوآتوم" الرسمي".

وأضافت أن الموقع "تعرض للهجوم من الأراضي الروسية".

وأضافت أن "مجموعة "الجيش السيبراني الشعبي" الروسية استخدمت أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع طوال ثلاث ساعات".







المصدر: "أ ف ب"