"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش محطة زابوروجيه النووية بشكل عاجل

دعا الأمين العام لحلف "الناتو" يانس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، وكالة الطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوروجيه النووية بشكل عاجل.

وادعى ستولتنبرغ في تصريح من بروكسل أن "مصادرة روسيا للمحطة الواقعة في أوكرانيا، تشكل تهديدا خطيرا على سلامة وأمن هذه المنشأة، وتزيد من مخاطر وقوع حادث أو حادث نووي".

وقال إنه "من الضروري السماح بالتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان انسحاب جميع القوات الروسية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا عبر روسيا، ستكون موضع مفاوضات.

هذا وقصف قوات كييف خلال الأسبوع الماضي محطة زابوروجيه النووية الخاضعة للجيش الروسي ثلاث مرات.

وطالبت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة بإدانة القصف المستمر للمحطة.

المصدر: "أ ف ب" + RT