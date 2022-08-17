الولايات المتحدة.. ليز تشيني تعلن أنها تفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية

أكدت النائبة الأمريكية الجمهورية ليز تشيني، اليوم الأربعاء أنها "تفكر" في الترشح للانتخابات الرئاسية، لإبقاء خصمها الرئيس السابق دونالد ترامب "خارج المكتب البيضاوي".

وقالت ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني البالغة من العمر 56 عاما لبرنامج "توداي" على شبكة nbc news إنه "شيء أفكر فيه بجدية وسأتخذ قرارا في الأشهر المقبلة"، مؤكدة أنها ستفعل "كل ما يلزم لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي".

ورأت أن الحزب الجمهوري "أصبح عبارة عن طائفة دينية لعبادة ترامب، الذي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للغاية على جمهوريتنا"، مشيرة إلى أن "هذا أهم تحد واجهته أمتنا في التاريخ الحديث وربما منذ الحرب الأهلية، وهو تحد يجب أن ننتصر فيه".

وتعهدت بأنها ستواصل هذه المعركة. وعن خسارتها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومينغ، ألقت تشيني باللوم على خصمها، معتبرة أن فوزها "كان سيكون سهلا للغاية لو كانت على استعداد للاعتراف بالكذبة الكبيرة" بأن انتخابات 2020 الرئاسية قد سرقت من ترامب.

المصدر: "نيويورك بوست"