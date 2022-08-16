هل كان يستطيع ترامب رفع السرية عن أي وثائق يختارها؟ مدير "CIA" السابق يوضح

دحض ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مدير وكالة الـ"CIA" بإدارة أوباما، ادعاء حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إمكانية الأخير رفع السرية عن أي وثائق يختارها.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، علق بانيتا على سؤال لمقدم البرنامج حول ادعاءات حلفاء ترامب عن إمكانية الأخير رفع السرية عن أي وثائق يختارها، بالقول: "أنت تعلم أن هذا هراء، وهو يعلم ذلك، هناك عملية لإلغاء سرية المعلومات، وإذا أراد الرؤساء إلغاء السرية، فعليهم اتباع هذه العملية، والتي تتطلب أساسا إحالتها إلى الوكالات المسؤولة عن تصنيف هذه المواد سرية، هذه الوكالات ما تقرره حيال ما إن كان يجب إلغاء سرية الوثائق من عدمه".

وأكمل مدير وكالة الـ"CIA" الأسبق: "لا يوجد شيء أعرف عنه يشير إلى أن خطوة رسمية تم اتخاذها من قبل الرئيس لإلغاء سرية أي شيء فعلا..حاليا، هذا مجرد هراء".

المصدر: "سي إن إن"