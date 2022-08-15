وزير خارجية ليتوانيا: شهية الدول الأوروبية لتوسيع العقوبات ضد روسيا تراجعت

أعلن وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبرغيس، عن "تراجع شهية" الدول الأوروبية في ما يخص توسيع العقوبات ضد روسيا.

وقال لاندسبرغيس، في تصريح لشبكة "دوتشيه فيليه" الإعلامية الألمانية تعليقا على إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا: "أعتقد أن الشهية في ما يخص العقوبات الإضافية تراجعت. والكثير من البلدان الأوروبية تنظر بقلق إلى الشتاء القادم، حيث يدور الحديث عن أسعار الغاز وموارد الطاقة".

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وتابع: "ولكنني أعتقد أن كل شيء لن يكون سيئا، كما يتوقعون. وآمل في أننا سنتمكن من العودة إلى زيادة الضغط على روسيا، عندما سنرى أن أوروبا قادرة على التعامل مع الوضع في مجال موارد الطاقة".

وبشأن نقل الحمولات إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، التي فرض الاتحاد الأوروبي قيودا عليه، أكد الوزير الليتواني أن بلاده تريد من بروكسل أن تتمسك بالموقف الأولي، مشيرا إلى أن أوروبا اضطرت للموافقة على حل وسط بهذا الشأن.

المصدر: تاس