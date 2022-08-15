واشنطن تعلن تواصلها بشكل مباشر مع مسؤولين سوريين للإفراج أوستن تايس

أعلن المتحدث باسم وزارة ‏الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن تواصلت بـ"شكل مباشر مع مسؤولين سوريين" للإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس المحتجز في سوريا منذ 10 سنوات.

وقال برايس للصحفيين إن "الولايات المتحدة انخرطت على نطاق واسع، وهذا يشمل تواصل مباشرمع المسؤولين السوريين ومن خلال أطراف ثالثة، بشأن الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عن الصحفي الأمريكي المحتجز أوستن تايس".

On Austin Tice, the US has "engaged extensively, and that includes directly, with Syrian officials and through third parties," @StateDeptSpox says.



My February report on that US-Syria dialogue: https://t.co/BotXbjHQ3s — Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) August 15, 2022

وصادف يوم أمس الأحد 14 أغسطس، الذكرى السنوية العاشرة لأسر تايس، ويعتقد أنه اختطف في إحدى ضواحي دمشق بسوريا عام 2012.

وقالت ديبرا تايس والدة تايس عن المعلومات الاستخباراتية التي تعرفها: "إنه بالتأكيد في سوريا، كما أنه من المؤكد أنه محتجز لدى جهة حكومية"، مشيرة إلى أن ابنها كان في سوريا ـ"لتقديم تقرير عن الحرب الأهلية في البلاد في ذلك الوقت من أجل إظهار التكلفة الحقيقية للحرب للعالم".

المصدر: NPR