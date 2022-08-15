الولايات المتحدة.. شكوى من بطاطا باردة تطيح بقاتل هارب منذ 2018 (فيديو)

اتصل أمريكي مشتبه به في جريمة قتل في جورجيا بالرقم 911 ليبلغ عن خدمة سيئة في مطعم "مكدونالدز" (بطاطا مقلية باردة)، حيث انتهى به المطاف في قبضة الأمن بعد أن حاول الفرار.

وفي التفاصيل، كان أنطوان سيمز، 24 عاما، مطلوبا لعدم حضوره موعدا للمحكمة في قضية 2018 حيث اتهم هو واثنان آخران بإشعال النار في سيارة بداخلها جسد امرأة بعد أن أدت صفقة مخدرات فاشلة إلى معركة بالأسلحة النارية، وفقا لصحيفة "أتلانتا جورنال".

وقال المشتبه به الغاضب والجائع إنه وخطيبته قد طلبا طعاما ولكن لم يتم تسليم إيصال بسبب مشكلة في الماكينة، لذلك لم يعرفوا رقم الطلب، وأضاف أنه تم الاتصال به وعندما ذهب إلى المنضدة للحصول على وجبته، وجد أن الطعام بارد.

وزعم الشاب الذي صورته كاميرات المراقبة أن عامل مطعم رفض استبدال طعامه بعد مزاعم البطاطس الباردة.

وبعد تدقيق المعلومات تم إطلاع الضباط المستجيبين على حقيقة أن سيمز لديه مذكرة اعتقال، مرتبطة بجريمة قتل وقعت في عام 2018 حيث تم العثور على جثة امرأة في سيارة محترقة.

وألهم اكتشاف قاعدة البيانات لمذكرة القبض على سيمز الضباط المسؤولين الذي تمكنوا بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، وبعد استخدام صاعق من إلقاء القبض عليه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية