إسرائيل تعلن عن اعتقال 3 عرب بزعم صلاتهم بتنظيم "داعش"

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أنه تم في الأسابيع الأخيرة اعتقال ثلاثة رجال عرب بزعم انتمائهم إلى تنظيم "داعش" كانوا يخططون للقتال مع التنظيم الإرهابي في إفريقيا.

وأوضح "الشاباك" في بيان أنه بتاريخ 14 يوليو، اعتُقل محمد فاروق يوسف إغبارية وعبد المهدي مسعود محمد جبارين، وكلاهما من سكان مدينة أم الفحم العربية ويبلغان من العمر 21 عاما، بسبب خططهما المزعومة للسفر إلى إفريقيا للقتال إلى جانب تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن "الرجلين كانا يخضعان لمراقبة عن كثب من قبل قوات الأمن، بالنظر إلى أنه تم التعرف على أن لديهما أيديولوجيات سلفية جهادية متطرفة".

وبحسب البيان "استشار إغبارية وجبارين رجلا آخر من أم الفحم، عاد مؤخرا إلى إسرائيل من القتال مع تنظيم "القاعدة" في إفريقيا، حول كيفية السفر إلى هناك"، مبينا أن "إغبارية اتصل بشكل منفصل بأحد السكان المحليين في نيجيريا للحصول على توجيهات إلى منطقة يدور فيها قتال عنيف من قبل التنظيم".

وفي قضية منفصلة، تم اعتقال رجل بدوي من قرية في منطقة الرفاعية، شرق بئر السبع، في 22 يوليو بتهمة الانتماء إلى "داعش".

وقال "الشاباك" إن محمد الرفاعي (30 عاما) اعترف في استجوابه بأنه يدعم التنظيم وأهدافه، وسعى للقتال من أجل التنظيم في إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"