بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق متشعب لحماس يصل إلى إسرائيل

نقلت مراسلتنا عن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط حفر نفق متشعب بشقين لحماس، وصل إلى داخل إسرائيل من دون أن يخترق العائق الأمني الذي اكتمل بناؤه العام الماضي.

وأفيد في هذا السسياق بأن مسار النفق لم يجتز العائق الأمني ​​الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي وصف بأنه "يشكل عاملا أمنيا مهما في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية".

ويأتي الكشف عن النفق الجديد، بحسب الجيش الإسرائيلي، في "إطار الجهود المستمرة والمتواصلة لتحديد مواقع الأنفاق وتحييدها في منطقة غزة بحيث يستمر جيش الدفاع بالعمل، سرا وعلنا، ضد كل منظمة إرهابية في قطاع غزة، ولن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية سواء من فوق أو من تحت الأرض".

وقال قائد فرقة غزة العميد نيمرود ألوني بهذا الشأن: "تعمل قوات تابعة لفرقة غزة، على مدى الأسابيع الأخيرة، في المنطقة التابعة للواء الشمالي لإحباط نفق إرهابي تابع لمنظمة حماس. النفق هو عبارة عن نفق هجومي متشعب لشقيْن، اجتاز الأراضي الإسرائيلية لكنه لم يجتز منطقة العائق الأمني ​​الجديد، وبالتالي لم يشكل خطرا على مواطني إسرائيل في أي مرحلة من المراحل".

ولفت ألوني إلى أن "الحديث عن مسار نفق تمت مهاجمته خلال عملية (حارس الأسوار) بفضل المؤشرات التي وردت من العائق الجديد حول تواجده في المنطقة. في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقيْن".

ووصف قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي إحباط حفر النفق، بأنه "يعد جزءا من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضرارا جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لحماس الإرهابية، ونضيف أننا مستمرون في ملاحقتها".

المصدر: الجيش الإسرائيلي