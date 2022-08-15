وفد إيراني يشارك في مؤتمر موسكو الدولي للأمن
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أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا أن وفدا من الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وصل إلى موسكو صباح اليوم الاثنين، 15 أغسطس، للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي للأمن.
وقد وصل وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، العميد عبد الله للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي للأمن. وكان في استقباله سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا السيد جلالي.
المصدر: نوفوستي