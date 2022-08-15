 
مباشر

وفد إيراني يشارك في مؤتمر موسكو الدولي للأمن

أخبار العالم

وفد إيراني يشارك في مؤتمر موسكو الدولي للأمن
Globallookpress Carsten Reisinger/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tm21

أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا أن وفدا من الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وصل إلى موسكو صباح اليوم الاثنين، 15 أغسطس، للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي للأمن.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. تدريب المتنافسين بمسابقة
بالفيديو.. تدريب المتنافسين بمسابقة "صيد الصقور" على إطلاق المسيّرات في إيران

وقد وصل وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، العميد عبد الله للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي للأمن. وكان في استقباله سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا السيد جلالي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا