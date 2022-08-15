في الذكرى الأولى.. طهران تعلق على دلالات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

اعتبرت طهران أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان لم يبطل مسؤوليتها تجاه هذا البلد، كما أشارت إلى أن لدى إيران "حوارا مستمرا" و"تعاملا إيجابيا" مع السلطة الأفغانية القائمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الاثنين: "الاحتلال الأمريكي لأفغانستان لم يحقق إلا الدمار خلال عشرين سنة ونحن أيضا تضررنا بصفتنا دولة جارة لأفغانستان".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لم تقم بمسؤولياتها تجاه افغانستان وانسحابها لم يبطل هذه المسؤولية".

وشدد المتحدث على أن "تشكيل حكومة شاملة بحضور مختلف الفئات الأفغانية سيساعد عودة الاستقرار والأمن في هذا البلد".

وأكد وقوف إيران إلى جانب الشعب الافغاني، معتبرا أن "الاستقرار والأمن في هذا البلد يخدم الشعب الافغاني والمنطقة برمتها".

وتابع: "لدينا تعامل إيجابي مع الهيئة الحاكمة في أفغانستان وحوارنا مستمر معهم للمساعدة في استقرار الأمن في هذا البلد وتأمين احتياجات الشعب الأفغاني من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع أفغانستان".

المصدر: RT