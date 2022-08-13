وسائل إعلام: محامي ترامب أكد في وقت سابق أن موكله لا يحتفظ بأي وثائق سرية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد في بيان أصدره في يونيو الماضي، أن موكله ليس لديه أي وثائق سرية.

وأشارت إلى أن "هذا البيان كان من الممكن أن يدفع ضباط إنفاذ القانون إلى استنتاج مفاده بأن ترامب لم يكن منفتحا تماما مع التحقيق في هذا الصدد، ربما يشرح القوانين الجنائية التي صدر بموجبها أمر التفتيش.

وأضافت أن "وزارة العدل حصلت أيضا على لقطات كاميرات مراقبة من ملكية ترامب، مما أثار مخاوف من إساءة التعامل مع الوثائق".

المصدر: "نوفوستي"