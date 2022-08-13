كيسنجر: "الناتو" أخطأ بوعوده لأوكرانيا بانضمامها لصفوفه

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن توسع الناتو كان يجب أن يتوقف عند بولندا، وكان على أوكرانيا أن تلعب دورا حياديا كفنلندا في العلاقات بين روسيا والغرب.

وقال كيسنجر في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "أعتبر أن بولندا وجميع البلدان التي كانت تقليديا جزءا من تاريخ الغرب يجب أن تكون أعضاء في الناتو. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، فقد أيدت أن تلعب دورا شبيها بدور فنلندا".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه كان من الخطأ من جانب الناتو إعطاء إشارات لأوكرانيا حول إمكانية انضمامها للناتو وأن المخاوف الأمنية التي عبر عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وأشار كيسنجر إلى أن أوكرانيا تمثل مجموعة من الأراضي التي تنجذب نحو روسيا، وتعتبرها روسيا أراضيها، على الرغم من أن "بعض الأوكرانيين" لا يوافقون على ذلك.

وأكد أن الوضع قد تغير نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال: "أعتقد الآن، بطريقة أو بأخرى، رسميا أم لا، عندما ينتهي كل هذا، يجب معاملة أوكرانيا كعضو في الناتو".

المصدر: تاس