مسلحون من "طالبان" يطلقون النار في الهواء لتفريق تظاهرة نسائية في كابل (فيديو)

أطلق مسلحون من حركة "طالبان" النار في الهواء في كابل اليوم السبت، لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وسارت نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي "طالبان" بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

2/2 And then the shooting in the air started to break up the protest… pic.twitter.com/5TrITpccNT — Sandra Petersmann (@PetersmannS) August 13, 2022

نیروهای طالبان با فیرهای هوایی مانع برگزاری تظاهرات زنان در کابل شدند.

ویدیو: زنان معترض. pic.twitter.com/p6iWivq22m — Rukhshana Media (@RukhshanaMedia) August 13, 2022

إقرأ المزيد

وطارد مقاتلو الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى المتاجر المجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق.

ورفعت المتظاهرات لافتة كتب عليها "15 أغسطس يوم أسود"، في إشارة إلى ذكرى سيطرة الحركة على السلطة في البلاد العام الماضي، في إطار مطالبتهن بحقوقهن في العمل والمشاركة السياسية.

وهتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل. سئمنا الجهل".

المصدر: أ ف ب