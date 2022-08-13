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موسكو تدعو واشنطن للضغط على زيلينسكي للعودة للمفاوضات قبل فوات الأوان

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موسكو تدعو واشنطن للضغط على زيلينسكي للعودة للمفاوضات قبل فوات الأوان
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قال ألكسندر دارشيف مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية، إنه ومن أجل تجنب الهزيمة يجب على واشنطن إجبار زيلينسكي على العودة للمفاوضات مع روسيا، منوها بأنه أفضل حل لواشنطن.

وأضاف دارشيف: "إن أفضل حل لواشنطن لتجنب هزيمة مذلة، كما حدث مؤخرا في أفغانستان، هو إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على وقف المقاومة العبثية والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان".

وأشار دارتشيف إلى أن واشنطن تفضل عدم الاستماع إلى مطالب موسكو.

وتابع قائلا: "تجدر الإشارة إلى تحذير الوزير سيرغي لافروف، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الضخ المستمر للقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى أن التشكيلات المسلحة والمتطرفة بأسلحة أمريكا وحلف شمال الأطلسي، والتي تستخدم على نطاق واسع ضد السكان المسالمين، لا تؤدي إلا إلى إطالة معاناة النظام في كييف وإطالة أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا".

المصدر: تاس

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