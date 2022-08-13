11 قتيلا بإطلاق نار في الجبل الأسود
أكدت المدعية المكلفة بالتحقيق في إطلاق نار وقع في وسط الجبل الأسود (مونتينيغرو)، مقتل 11 شخصا في الحادث، بينهم مطلق النار وطفلان، موضحة أن الحادث وقع بسبب خلاف عائلي.
وقالت مدعية الحكومة المكلفة بالإشراف على التحقيق في الحادث أدريانا ناستيتش مساء الجمعة إن "أحد عشر شخصا قتلوا في تسيتينيي اليوم"، موضحة أن مطلق النار بين القتلى. وأضافت أن "بين هؤلاء الضحايا طفلين أيضا".
من جهتها، صرحت ليليانا رادوفيتش، مديرة المستشفى المركزي في العاصمة بودغوريتسا، أن ستة أشخاص جرحوا بينهم اثنان في حالة حرجة.
#Montenegro mass #shooting in town of #Cetinje leaves 11 dead including 2 #children@Telemundo51#gunviolencepic.twitter.com/ccKulc9HvJ— JRodriguez (@JRodzMIA) August 12, 2022
ووقع إطلاق النار في تسيتينيي التي تبعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة.
وقالت المدعية إن المهاجم قتل بعدما فتح النار على شرطيين، مؤكدة بذلك معلومات بثتها قناة التلفزيون الرسمية "آر تي سي جي".
وأعلن رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش الحداد الوطني ثلاثة أيام ودعا مواطنيه إلى تقديم دعمهم لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن الحادث غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث.
المصدر: أ ف ب