أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع الرئيس السابق دونالد ترامب في انتهاكات محتملة لقانون التجسس، قد تقوده إلى السجن.

كتبت صحيفة بوليتيكو، استنادا لمذكرة تفتيش لممتلكات ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يجري تحريات تخص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون التجسس، وفي حال ثبوتها قد تؤدي إلى عقوبة السجن.

وفقًا للوثيقة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحقق مع ترامب بشأن قيامه بحذف أو إتلاف سجلات، وعرقلة التحقيق، وانتهاك قانون التجسس". ويمكن أن تؤدي إدانة هذه الانتهاكات إلى السجن أو الغرامة.

تقول إحدى الوثائق الملحقة بأمر التفتيش في ممتلكات ترامب في فلوريدا أن بحوزته وثائق تحمل علامة "TS / SCI" (معلومات سرية للغاية / حساسة)، مما يشير إلى أعلى مستويات السرية. وزُعم أن هناك وثيقة أخرى تحتوي على "بيانات عن رئيس فرنسا".

المصدر: ريا نوفوستي