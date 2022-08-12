موجة حر شديدة تضرب أوروبا وزيادة الطلب على الطاقة

تحدث خبير الرصد الجوي ليث العلامي عن موجة الحر التي تضرب أوروبا هذا الأسبوع وارتفاع الطلب على الطاقة والمياة خلال هذه الموجة الحارة.

العلامي قال عبر برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل: من المتوقع أن تتأثرالاجزاء الغربية من أوروبا بموجة حارة هذا الأسبوع حيث ستصل في إسبانيا واالبرتغال وبريطانيا إلى 36 درجة مئوية ووسط أوروبا سيتأثر بهذه الموجة

حيث تعتبر هذه الموجة.

وأشار أيضا إلى أنه "يجب أن نعرف أن مناطق أوروبا وبنيتها التحتية غير مؤهلة الى مثل هذه الموجات الشديدة من الحر لذلك هذه الموجة ستدفع المواطنين إلى اللجوء الي استهلاك الطاقة بشكل كبير ايضا سيكون هناك طلب كبير على المياة خلال هذه الموجة "



يذكر أنه خلال الشهر الماضي لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في البرتغال نتيجة موجة الحر القاسية في حين أعلنت السلطات في إسبانيا أن الموجة تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص.