شولتس: إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أضخم من "خطة مارشال"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون أضخم من "خطة مارشال" وستكلف المليارات، وأكد أن موضوع إبرام السلام هو من اختصاص الأوكرانيين فقط.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي صيفي كبير في برلين: "لا يمكن عقد السلام إلا إذا اعتبرته أوكرانيا صحيحا لنفسها. فقط الرئيس الأوكراني، والحكومة، والبرلمان، والشعب الأوكراني يستطيع أن يقول: هذا قرار نعتبره صحيحا. وانطلاقا من ذلك لن ينجح السلام القسري. هذا واضح تماما من وجهة نظري. وبالتالي، هناك حاجة كبيرة لنا لمواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا، من خلال الإمداد بالأسلحة، كما فعلنا حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يجب أن ندرس قضية إعادة الإعمار - البنية التحتية والمباني والمؤسسات ... هذا تدمير دراماتيكي، سيكلف المليارات".

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وشدد المستشار على أنها "مهمة ضخمة، والتي يصف البعض مجازا بأنها خطة مارشال، لكنها أكبر من ذلك".

المصدر: نوفوستي