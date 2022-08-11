شولتس عن مشروع لحظر منح التأشيرات لجميع الروس: لا أستطيع تخيل مثل هذا الأمر

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "بالكاد" يتخيل فرض حظر على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.

إقرأ المزيد

وقال شولتس بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أتخيل ذلك"، ردا على سؤال حول حظر محتمل لإصدار التأشيرات للروس.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت إنه لا يوجد موقف موحد في مجلس الوزراء الألماني بشأن مسألة وقف إصدار تأشيرات شنغن للروس.

وكانت الحكومة الألمانية قد قدمت للمناقشة مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس في إطار حزمة العقوبات التالية.

موسكو بدورها تعتبر مقترحات حظر إصدار تأشيرات شنغن لجميع المواطنين الروس مظهرا من مظاهر الشوفينية، وأن مثل هذه التصريحات من قبل السياسيين الأوروبيين لن تبقى من دون عواقب، وقال إيفان نيتشايف، نائب مدير المطبوعات بوزارة الخارجية الروسية: "سيتعين علينا الرد عليها".

وكما أشار نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، فإن مقترح حرمان الروس من حق الحصول على تأشيرات شنغن يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان ولوائح الاتحاد نفسه.

المصدر: نوفوستي